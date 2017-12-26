Посольство России в США предложило помощь родственникам Шаинского в вопросе документов

Короткая ссылка
Российское посольство в Сиэтле окажет всё возможное содействие родственникам скончавшегося композитора Владимира Шаинского в оформлении необходимых документов.

«В последние годы контакты с Владимиром Шаинским поддерживало закрытое недавно генконсульство России в Сан-Франциско. Как заверили нас коллеги в генконсульстве России в Сиэтле, в случае обращения родственников композитора им будет оказано всё возможное содействие в оформлении необходимых документов», — говорится в сообщении посольства в Facebook.

Ранее Светлана Шаинская, супруга композитора Владимира Шаинского, сообщила, что он будет похоронен в Сан-Диего (США, штат Калифорния), если со стороны России не поступит других предложений.

26 декабря стало известно, что композитор Владимир Шаинский умер в возрасте 92 лет. Его сын, Вячеслав Шаинский, подтвердил НСН смерть отца.

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Культура
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2017 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119