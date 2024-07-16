Врач Табеева рассказала о симптомах сахарной зависимости
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«Во-первых, должно насторожить, если после еды, когда голод уже утолён, есть желание съесть что-нибудь сладкое», — заявила эксперт в беседе с «Газетой.Ru».
По словам специалиста, на сахарную зависимость также указывает употребление большого количества сладкого на фоне отрицательных эмоций и стресса.
Как отметила эндокринолог, сахар стимулирует выброс дофамина и опиоидов головным мозгом.
«Дофамин отвечает за формирование чувства привязанности и зависимости. А опиоиды влияют на выработку нейромедиаторов. Они повышают настроение и вызывают чувство эйфории», — заключила эксперт.
Ранее врач-диетолог Анна Белоусова в беседе с НСН заявила, что лучше всего брать горький шоколад, так как он более полезен.