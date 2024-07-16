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Врач Табеева рассказала о симптомах сахарной зависимости

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Эндокринолог, специалист по превентивной и anti-age медицине Европейского медицинского центра (EMC) Камиля Табеева перечислила симптомы сахарной зависимости.
Врач Табеева рассказала о симптомах сахарной зависимости
  • Gettyimages.ru

«Во-первых, должно насторожить, если после еды, когда голод уже утолён, есть желание съесть что-нибудь сладкое», — заявила эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

По словам специалиста, на сахарную зависимость также указывает употребление большого количества сладкого на фоне отрицательных эмоций и стресса.

Как отметила эндокринолог, сахар стимулирует выброс дофамина и опиоидов головным мозгом.

«Дофамин отвечает за формирование чувства привязанности и зависимости. А опиоиды влияют на выработку нейромедиаторов. Они повышают настроение и вызывают чувство эйфории», — заключила эксперт.

Ранее врач-диетолог Анна Белоусова в беседе с НСН заявила, что лучше всего брать горький шоколад, так как он более полезен.

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