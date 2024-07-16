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Диетолог Зинченко посоветовала взвешиваться раз в неделю по утрам

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Член Национального общества диетологов Юлия Зинченко посоветовала вставать на весы утром натощак.
Диетолог Зинченко посоветовала взвешиваться раз в неделю по утрам
  • Gettyimages.ru

«Если взвешиваться вечером, то возможна большая погрешность. Всё, что вы употребили в течение дня, отразится на весах», — отметила она в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

Диетолог также добавила, что во время похудения нет необходимости взвешиваться каждый день, так как вес уходит не линейно, а скачками, и в течение недели может колебаться, то снижаясь, то вновь повышаясь. Поэтому частые взвешивания могут демотивировать, отметила Зинченко.

По её словам, оптимальная периодичность для контроля веса — раз в неделю, в один и тот же день.

Ранее врач-диетолог Алексей Ковальков в беседе с НСН заявил, что все диеты так или иначе вредны, если их не назначает врач, который адекватно оценивает состояние пациента.

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