Диетолог Зинченко посоветовала взвешиваться раз в неделю по утрам

Член Национального общества диетологов Юлия Зинченко посоветовала вставать на весы утром натощак.

«Если взвешиваться вечером, то возможна большая погрешность. Всё, что вы употребили в течение дня, отразится на весах», — отметила она в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

Диетолог также добавила, что во время похудения нет необходимости взвешиваться каждый день, так как вес уходит не линейно, а скачками, и в течение недели может колебаться, то снижаясь, то вновь повышаясь. Поэтому частые взвешивания могут демотивировать, отметила Зинченко.

По её словам, оптимальная периодичность для контроля веса — раз в неделю, в один и тот же день.

Ранее врач-диетолог Алексей Ковальков в беседе с НСН заявил, что все диеты так или иначе вредны, если их не назначает врач, который адекватно оценивает состояние пациента.