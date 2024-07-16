Специалист Бухвалова рассказала, как поддержать работоспособность в жару
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Желательно организовать своё рабочее место в прохладном помещении, а также выполнять более тяжёлую работу с утра или поздним вечером, чтобы избежать перегрева и сохранить энергию, заявила эксперт в беседе с «Газетой.Ru».
«Рекомендуется пить достаточное количество воды, чтобы компенсировать потерю жидкости из-за жары», — добавила Бухвалова.
По словам специалиста, также поддержать работоспособность в условиях жары помогут занятия йогой, медитация или дыхательные упражнения.
Ранее кардиолог, гериатр Юрий Конев рассказал в беседе с «Радио 1», как сохранить здоровье в жару.