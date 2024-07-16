Синоптик Вильфанд рассказал, когда жара в Москве пойдёт на спад

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с RT рассказал о погоде в столице в ближайшие дни.

Специалист отметил, что сегодня и завтра ещё очень жаркая погода, а в четверг столицу ждёт «революционное изменение».

«Воздух перемещается с юго-запада, и если сегодня-завтра температура +31...+32 °С , то в четверг в первой половине дня до +25...+29 °С. Затем, во второй половине дня, через Москву пройдёт холодный фронт. Будут облачность, осадки и даже грозы. И температура заметно понизится. На следующий день, в пятницу, около +20...+25 °С, а в области даже +21...+26 °С», — рассказал Вильфанд.

Он обратил внимание на что, что такой температурный фон будет характерен и для пятницы, и для субботы, и для воскресенья.

«Заметно понизятся и ночные температуры. Сейчас ещё в ночь на среду и четверг около +20 °С в спальных районах и до +24 °С в центре города. Но уже в ночь на пятницу, в ночь на субботу и в воскресенье ночью +15...+16 °С», — добавил синоптик.

По его словам, данный температурный фон будет полностью соответствовать климатическим нормам.

«То есть той погоде, которая характерна именно для Москвы, потому что сейчас мы живём в погоде краснодарской. В первой половине следующей недели существенных изменений тоже не будет», — заключил Вильфанд.

Ранее главный специалист метеобюро Москвы Татьяна Позднякова в беседе с Общественной Службой Новостей рассказала, по каким признакам определяется аномальная жара.