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Синоптик Позднякова спрогнозировала в Москве 14 июля ливень и град

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Анастасия Белоусова
Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова спрогнозировала дождь в Москве в воскресенье, 14 июля.
Синоптик Позднякова спрогнозировала в Москве 14 июля ливень и град
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

«Это типичная июльская погода, у нас в июле всегда выпадает наибольшее количество осадков по климату и дожди бывают ливневого характера. Завтра мы ждём локальные ливни. Местами они будут сильными, не исключена гроза и даже град. Никаких ураганов не ждём. Возможно усиление ветра при грозе до 15—20 м/сек», — подчеркнула она.

По словам Поздняковой, усиление ветра будет локальным.

«Ожидается от 6 до 14 мм осадков, но не исключено, что будут более мощные ячейки кучевой облачности и где-то может выпасть и 25 мм. Но для лета это нормальное явление. У нас летом выпадало и по 90 мм за сутки», — добавила синоптик.

Ранее синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин спрогнозировал частые кратковременные дожди в Москве.

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