Синоптик Ильин спрогнозировал частые кратковременные дожди в Москве

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин в беседе с RT рассказал о погоде в Москве и области на следующей неделе.

«В Москве и области на следующей неделе погода сохраняется жаркая, с превышением климатической нормы на 3—6 °С. Будут проходить высотные атмосферные фронты, что приведёт к дождям. Дожди ожидаются в понедельник, вторник, четверг и пятницу. Можно сказать, что неделя будет с частыми, но кратковременными дождями», — сказал синоптик.

По его словам, температура воздуха всю неделю будет стабильной.

«Температура воздуха составит +27...+32 °С, в пятницу может быть +25...+30 °С. Ветер — до 3 м/сек. Давление в течение недели будет падать: в понедельник составит около 750 мм рт. ст., в пятницу упадёт до 740 мм рт. ст. Летняя хорошая погода с кратковременными дождями», — заключил он.

Ранее ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила, что в ближайшие выходные в Московской области ожидается нестабильная погода.