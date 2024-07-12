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Синоптик Позднякова спрогнозировала нестабильную погоду в Подмосковье в выходные

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Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила, что в ближайшие выходные в Московской области ожидается нестабильная погода.
Синоптик Позднякова спрогнозировала нестабильную погоду в Подмосковье в выходные
  • РИА Новости

В беседе с Regions.ru эксперт сообщила, что в регионе прогнозируется повышенная облачность, но в ночь на субботу осадков не будет.

«Ночи остаются тёплыми. На северо-западе Московской области ожидается +15…+17 °С, а на юге — +18…+20 °С. Даже для середины июля это считается достаточно высоким показателем», — отметила Позднякова.

Днём 13 июля ожидается +28...+32 °С. При грозе порывы ветра могут достигать 12—15 м/с.

В воскресенье возможны дожди различной интенсивности — и ночью, и днём. Также ожидаются сильные осадки.

В свою очередь, главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов рассказал, что в выходные в городе возможно очередное потепление, передаёт neva.today со ссылкой на Telegram-канал эксперта.

Как ожидается, по-прежнему будут идти дожди, воздух прогреется до +22...+27 °С.

Ранее глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с RT рассказал о погоде в столице в предстоящие выходные.

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