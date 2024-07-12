Синоптик спрогнозировал кратковременные дожди и грозы в Москве в воскресенье

Глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с RT рассказал о погоде в столице в предстоящие выходные.

Специалист отметил, что в субботу значительных изменений в погоде ждать не стоит.

«Без осадков, температура доберётся до +30 °С. Но это, наверное, будет последний день с 30-градусными температурами в столице в первой половине июля», — рассказал Шувалов.

По его словам, в воскресенье ситуация изменится, начнёт падать давление.

«Ось гребня антициклона начинает смещаться на восток. Мы попадаем в слегка размытое барическое поле, характерной чертой которого является развитие кучево-дождевой области во второй половине дня. И соответственно, в воскресенье уже в Москве и Подмосковье больше облаков. Температура за счёт этого уже +25...+27 °С, а не +30 °С. Во второй половине дня не скажу, что повсеместно, но очень вероятны локальные и кратковременные дожди и грозы», — добавил синоптик.

Он также обратил внимание на то, что начало следующей недели будет менее жарким.

«В понедельник и вторник дожди могут чуть-чуть прибавить по интенсивности и по распространённости», — заключил Шувалов.

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