В Союзе садоводов дали советы по заморозке ягод и овощей

Эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова дала рекомендации по заморозке ягод и овощей.

В беседе с сайтом «Москва 24» она заявила, что сначала урожай нужно промыть. Овощи необходимо вытереть, а ягоды — немного обсушить.

«В плане овощей надо учитывать, что вы потом будете с ними делать. Например, если я собираюсь готовить рагу из перца, то режу и потом замораживаю. Если планирую их фаршировать, замораживаю целыми», — отметила эксперт.

По её словам, для ягод она определяет, какой объём потребуется, к примеру, для компота.

Для заморозки можно использовать пакеты и контейнеры.

«Оптимальный срок хранения замороженных ягод и овощей — два года. Дальше они теряют витамины и прочие полезные вещества», — добавила Воронова.

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