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«Морская почта» вновь заработает в Кронштадте

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В Кронштадте на Якорной площади с 25 июля вновь заработает «Морская почта «Петербургского дневника».
«Морская почта» вновь заработает в Кронштадте
  • Gettyimages.ru

«В этом году город воинской славы Кронштадт отмечает большой юбилей — 320 лет со дня основания. Мы не могли обойти стороной такую важную дату и посвятили этому одну из открыток», — рассказал главный редактор издания Кирилл Смирнов.

Он также отметил, что на четырёх других открытках изображены работы воспитанников Художественной школы Кронштадтского района.

Отмечается, что жители и гости города смогут бесплатно отправить авторские открытки своим близким и друзьям в любую точку страны.

Ранее сообщалось, что в Москве в рамках программы капремонта жилого фонда в 2024 году восстановят 11 домов с почтовыми отделениями.

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