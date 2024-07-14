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В Москве отремонтируют 11 домов с почтовыми отделениями в 2024 году

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В Москве в рамках программы капремонта жилого фонда в 2024 году восстановят 11 домов с почтовыми отделениями. Ко Дню российской почты в Комплексе городского хозяйства рассказали о нескольких проектах.
В Москве отремонтируют 11 домов с почтовыми отделениями в 2024 году

Об этом сообщает портал мэра и правительства.

«Работы по капитальному ремонту пройдут в доме 34 — 38 на улице Большая Ордынка. Специалисты уже установили строительные леса на фасаде здания. Постройка отличается сложным обликом, поэтому при разработке проекта учитывали все её нюансы и особенности», — отмечается в сообщении.

Завершились работы по капремонту в доме на Новой Басманной улице. Там привели в порядок фасад и подвальные помещения.

В доме по Краснопрудной улице приведут в порядок фасад, подъезды, крышу и инженерные коммуникации.

Ранее 360.ru сообщал, что Подмосковье отремонтируют 614 дворов до конца года.

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