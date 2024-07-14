В Москве отремонтируют 11 домов с почтовыми отделениями в 2024 году
Об этом сообщает портал мэра и правительства.
«Работы по капитальному ремонту пройдут в доме 34 — 38 на улице Большая Ордынка. Специалисты уже установили строительные леса на фасаде здания. Постройка отличается сложным обликом, поэтому при разработке проекта учитывали все её нюансы и особенности», — отмечается в сообщении.
Завершились работы по капремонту в доме на Новой Басманной улице. Там привели в порядок фасад и подвальные помещения.
В доме по Краснопрудной улице приведут в порядок фасад, подъезды, крышу и инженерные коммуникации.
Ранее 360.ru сообщал, что Подмосковье отремонтируют 614 дворов до конца года.