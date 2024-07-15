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Рослесинфорг: сбор лекарственных растений в стране можно увеличить в пять раз

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В Рослесинфорге рассказали, что в настоящее время в России собирается более 297 т лекарственных растений, но этот показатель можно увеличить почти в пять раз.
Рослесинфорг: сбор лекарственных растений в стране можно увеличить в пять раз
  • Gettyimages.ru

По итогам прошлого года действовало 150 договоров аренды лесных участков для сбора лекарственных растений общей площадью почти 394 га, рассказали в ведомстве «Российской газете».

За год было собрано более 297 т сырья. При этом площади участков, которые можно брать в аренду, в 1,9 раза превышают те, что задействованы предпринимателями.

«Объёмы сырья, которые они могли бы заготавливать, в 4,6 раза больше тех, что собраны, например, в прошлом году», — констатировали в ведомстве.

Ранее в Рослесинфорге спрогнозировали хороший урожай грибов в этом году.

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