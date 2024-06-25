В Рослесинфорге спрогнозировали хороший урожай грибов в этом году
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Об этом сообщает «Российская газета».
«Дары леса стали появляться в Ленинградской, Нижегородской, Рязанской, Тверской областях. Хорошие урожаи в Вологодской области, в Подмосковье. По обилию пока лидируют подосиновики, лисички и белые. В Сибири не столь влажно, но уже начинают появляться подосиновики», — отметили в ведомстве.
Самыми грибными регионами считаются Сибирь, Поволжье, Северо-Запад, Приморье.
Там заготовка осуществляется предпринимателями в промышленном масштабе.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье начался сезон клубники.