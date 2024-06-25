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В Рослесинфорге спрогнозировали хороший урожай грибов в этом году

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Хороший урожай грибов в этом году ожидается на фоне достаточно высокой влажности, заявили в Рослесинфорге.
В Рослесинфорге спрогнозировали хороший урожай грибов в этом году
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «Российская газета».

«Дары леса стали появляться в Ленинградской, Нижегородской, Рязанской, Тверской областях. Хорошие урожаи в Вологодской области, в Подмосковье. По обилию пока лидируют подосиновики, лисички и белые. В Сибири не столь влажно, но уже начинают появляться подосиновики», — отметили в ведомстве.

Самыми грибными регионами считаются Сибирь, Поволжье, Северо-Запад, Приморье.

Там заготовка осуществляется предпринимателями в промышленном масштабе.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье начался сезон клубники.

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