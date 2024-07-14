Врач Малиновская посоветовала есть в жару больше фруктов

Глава медицинского департамента сети KDL компании «Медскан» врач Ольга Малиновская дала советы по питанию в жаркую погоду.

«В жару лучше сделать акцент на продуктах, богатых жидкостью: фруктах, ягодах, овощах. Они могут содержать до трети ежедневной нормы воды, нужной организму», — цитирует эксперта URA.RU.

Как отметила Малиновская, также фрукты и овощи содержат витамины и микроэлементы, присутствие которых важно для хорошего самочувствия.

По словам врача, мороженое даёт только кратковременное облегчение.

Также желательно убрать из рациона продукты, которые долго перевариваются, добавила Малиновская.

Ранее, как сообщало издание «Вести Подмосковья», доктор медицинских наук, профессор кафедры неврологии ИПО Сеченовского университета врач-невролог Наталья Шиндряева заявила, что в жару взрослым безопасно находиться под солнцем до двух часов подряд, детям — до часа.