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Штормовое предупреждение объявили в Челябинской области на 11—12 июля

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В челябинском Гидрометеоцентре рассказали о штормовом предупреждении на 11—12 июля.
Штормовое предупреждение объявили в Челябинской области на 11—12 июля
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу организации.

«В регионе ожидаются сильные дожди и снижение температуры в западных районах области. В эти же дни в регионе местами ожидается высокая пожарная опасность», — заявили в региональной метеослужбе.

В Челябинске 11 июля прогнозируется переменная облачность, преимущественно без осадков.

Ранее метеоролог, главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова рассказала о влиянии глобального потепления на природные катаклизмы.

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