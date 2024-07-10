Штормовое предупреждение объявили в Челябинской области на 11—12 июля

В челябинском Гидрометеоцентре рассказали о штормовом предупреждении на 11—12 июля.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу организации.

«В регионе ожидаются сильные дожди и снижение температуры в западных районах области. В эти же дни в регионе местами ожидается высокая пожарная опасность», — заявили в региональной метеослужбе.

В Челябинске 11 июля прогнозируется переменная облачность, преимущественно без осадков.

Ранее метеоролог, главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова рассказала о влиянии глобального потепления на природные катаклизмы.