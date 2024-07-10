Штормовое предупреждение объявили в Челябинской области на 11—12 июля
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу организации.
«В регионе ожидаются сильные дожди и снижение температуры в западных районах области. В эти же дни в регионе местами ожидается высокая пожарная опасность», — заявили в региональной метеослужбе.
В Челябинске 11 июля прогнозируется переменная облачность, преимущественно без осадков.
Ранее метеоролог, главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова рассказала о влиянии глобального потепления на природные катаклизмы.