Метеоролог Позднякова высказалась о влиянии глобального потепления на природные катаклизмы

Метеоролог, главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова рассказала о влиянии глобального потепления на природные катаклизмы.

«Климат теплеет на большей части России. И всегда в этом случае конвективные процессы становятся более активными. А при температуре +20 °С редко бывают сильные ливни и шквалистые ветры. Они бывают тогда, когда на очень жаркую погоду идёт холодный атмосферный фронт», — заявила она в беседе с Общественной Службой Новостей.

По её словам, это прежде всего летний процесс. Зимой такие процессы тоже возникают, в первую очередь в городах.

«Всё это, конечно, связано с потеплением климата. Количество опасных явлений увеличивается за счёт более частых процессов, связанных с явлениями в атмосфере», — уточнила Позднякова.

Ранее эксперт по вопросам климата фонда «Природа и люди» Алексей Кокорин в беседе с газетой «Известия» спрогнозировал рост числа экстремальных погодных явлений в ближайшие десятилетия.