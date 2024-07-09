RT в Telegram
Подпишись

Метеоролог Позднякова высказалась о влиянии глобального потепления на природные катаклизмы

Короткая ссылка
Метеоролог, главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова рассказала о влиянии глобального потепления на природные катаклизмы.
Метеоролог Позднякова высказалась о влиянии глобального потепления на природные катаклизмы
  • Gettyimages.ru

«Климат теплеет на большей части России. И всегда в этом случае конвективные процессы становятся более активными. А при температуре +20 °С редко бывают сильные ливни и шквалистые ветры. Они бывают тогда, когда на очень жаркую погоду идёт холодный атмосферный фронт», — заявила она в беседе с Общественной Службой Новостей.

По её словам, это прежде всего летний процесс. Зимой такие процессы тоже возникают, в первую очередь в городах.

«Всё это, конечно, связано с потеплением климата. Количество опасных явлений увеличивается за счёт более частых процессов, связанных с явлениями в атмосфере», — уточнила Позднякова.

Ранее эксперт по вопросам климата фонда «Природа и люди» Алексей Кокорин в беседе с газетой «Известия» спрогнозировал рост числа экстремальных погодных явлений в ближайшие десятилетия.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить