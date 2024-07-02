Сомнолог Бузунов: горячий душ облегчит засыпание в жару

Врач-сомнолог, доктор медицинских наук, профессор Центральной государственной медицинской академии Управления делами Президента России Роман Бузунов дал несколько рекомендаций, которые помогут улучшить сон в период жарких ночей.

Перед отходом ко сну следует принять горячий душ, а затем слегка ополоснуться прохладной водой, поделился эксперт в интервью с сайтом kp.ru.

«Горячая вода запускает механизм терморегуляции, который приводит к охлаждению организма», — объяснил сомнолог.

Также для нормального сна важно спокойствие, поэтому можно использовать аромат лаванды, обладающий успокаивающим действием.

При этом врач не рекомендовал применять метод с погружением лица в ледяную воду на 30 секунд, что якобы нормализует пульс и давление и облегчает засыпание. Делая так, есть вероятность заболеть гайморитом или фронтитом, резюмировал Бузунов.

Ранее сомнолог, заведующий отделением медицины сна университетской клинической больницы №3, доцент кафедры нервных болезней и нейрохирургии Первого МГМУ им. Сеченова кандидат медицинских наук Михаил Полуэктов высказался о связи снохождения и использования смартфона перед сном.