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Зоозащитница Борзова: даже небольших собак нужно выгуливать на поводке

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Зоозащитница Юлия Борзова выразила мнение, что даже небольших собак нужно выгуливать на поводке, поскольку питомцы могут потеряться или что-то съесть.
Зоозащитница Борзова: даже небольших собак нужно выгуливать на поводке
  • Gettyimages.ru
  • © Zbynek Pospisil

«Есть такие категории людей, которые постоянно ходят с маленькой собачкой, которая где-то там сзади плетётся, пока человек стоит, общается с соседями... Потом в один момент оборачивается, а собачки нет», — сказала она в беседе с 360.ru.

По её словам, крупные породы собак всегда представляют опасность.

Борзова также отметила, что ряд владельцев не учитывают инстинкты питомцев.

«Если дома собака дружит с кошками, то на улице это совсем другое. Они видят объект, видят цель, у них срабатывают инстинкты», — добавила она.

Ранее президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1» рассказал, как помочь собаке подружиться с новой семьёй.

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