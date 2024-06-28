Зоозащитница Борзова: даже небольших собак нужно выгуливать на поводке
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«Есть такие категории людей, которые постоянно ходят с маленькой собачкой, которая где-то там сзади плетётся, пока человек стоит, общается с соседями... Потом в один момент оборачивается, а собачки нет», — сказала она в беседе с 360.ru.
По её словам, крупные породы собак всегда представляют опасность.
Борзова также отметила, что ряд владельцев не учитывают инстинкты питомцев.
«Если дома собака дружит с кошками, то на улице это совсем другое. Они видят объект, видят цель, у них срабатывают инстинкты», — добавила она.
Ранее президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1» рассказал, как помочь собаке подружиться с новой семьёй.