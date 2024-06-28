Синоптик Ильин рассказал о погоде в Подмосковье на предстоящей неделе

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин рассказал, какая погода ожидается в Московской области на предстоящей неделе.

В беседе с Regions.ru он отметил, что дождей не ожидается.

«Так, ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Днём в столице температура воздуха поднимется до +30...+32 °С. Ночью она не опустится ниже +20...+22 °С. А в области днём столбики термометров достигнут отметки +32 °С, ночью они опустятся до +14...+19 °С», — сообщил эксперт.

По его словам, ветер будет слабым, 4—9 м/с, атмосферное давление — 748 мм рт. ст.

Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области предупредили о жаре до +29 °С.