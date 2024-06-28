Вильфанд спрогнозировал жару в Москве в выходные

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о погоде в Москве в ближайшие выходные дни.

«Солнечные лучи сейчас особенно насыщены энергией. Мы совсем рядом с днём летнего солнцестояния, и Солнце стоит высоко над горизонтом», — заявил он в беседе с «Парламентской газетой».

Температура воздуха 29 и 30 июня может составить +30...+32 °С. По словам Вильфанда, ожидаются очень тёплые ночи, +17...+19 °С в спальных районах, до +22 °С в центре столицы.

В начале июля также прогнозируется жара, будет малооблачно, преимущественно без осадков.

«Такая погода называется волной тепла», — добавил эксперт.

Ранее URA.RU сообщало, что День молодёжи в Копейске перенесли на 6 июля из-за непогоды.