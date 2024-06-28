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Вильфанд спрогнозировал жару в Москве в выходные

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Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о погоде в Москве в ближайшие выходные дни.
Вильфанд спрогнозировал жару в Москве в выходные
  • globallookpress.com
  • © Belkin Alexey/news.ru

«Солнечные лучи сейчас особенно насыщены энергией. Мы совсем рядом с днём летнего солнцестояния, и Солнце стоит высоко над горизонтом», — заявил он в беседе с «Парламентской газетой».

Температура воздуха 29 и 30 июня может составить +30...+32 °С. По словам Вильфанда, ожидаются очень тёплые ночи, +17...+19 °С в спальных районах, до +22 °С в центре столицы.

В начале июля также прогнозируется жара, будет малооблачно, преимущественно без осадков.

«Такая погода называется волной тепла», — добавил эксперт.

Ранее URA.RU сообщало, что День молодёжи в Копейске перенесли на 6 июля из-за непогоды.

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