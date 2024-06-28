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Биолог Удавлиев рассказал об эффективных средствах защиты от комаров

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Доктор биологических наук, профессор кафедры ветеринарно-санитарной экспертизы и биологической безопасности РОСБИОТЕХа Дамир Удавлиев рассказал, что в составе современных репеллентов содержатся различные химические вещества, отпугивающие насекомых — комаров, мух, слепней и клещей.
Биолог Удавлиев рассказал об эффективных средствах защиты от комаров
  • Gettyimages.ru

Чаще всего в основе таких средств лежат вещества разной степени токсичности, которые действуют на обонятельные рецепторы насекомых, поделился специалист с «Газетой.Ru».

Это могут быть гели, аэрозоли, мази. Некоторые разрешены для применения у детей.

Есть репелленты, которые частично или полностью состоят из натуральных компонентов, отметил Удавлиев.

По его словам, комары не переносят некоторые запахи, поэтому в состав таких средств добавляют эфирные масла: гвоздики, герани, эвкалипта, ванили, лаванды, розмарина, базилика.

Ранее заместитель декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Андрей Темников рассказал, как защититься от комаров.

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