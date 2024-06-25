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Психолог Кардиакос рассказала о способах преодоления ревности в отношениях

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Клинический психолог Анастасия Кардиакос рассказала, как преодолеть ревность в отношениях.
Психолог Кардиакос рассказала о способах преодоления ревности в отношениях
  • Gettyimages.ru
  • © Westend61

В беседе с «Радио 1» она заявила, что прежде всего нужно понять, чего именно боится человек.

«Если что-то было у родителей или в прошлых отношениях, то это абсолютно не означает, что ситуация повторится снова. Я нахожусь в новых отношениях, я принимаю новые действия, я уже прошёл тот этап. Нужно напоминать себе о различиях», — отметила эксперт в беседе с «Радио 1».

По её словам, если человек не уверен в себе, то нужно повышать самооценку.

Как считает Кардиакос, можно работать и со случаями, если человек ощущает страх одиночества.

«В любой работе с такими тревожными состояниями помогает некоторое сведение фантазии к реальности, потому что тревога — это выдуманная идея о будущем, а ревность — выдуманная идея о настоящем», — добавила она.

Ранее психолог и писатель Ирина Гифт дала рекомендации, как наладить баланс между семьёй и работой для сохранения брака.

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