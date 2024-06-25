RT в Telegram
Подпишись

Диетолог Тараско усомнилась в пользе ягод годжи

Короткая ссылка
Диетолог Анастасия Тараско заявила, что полезные свойства ягод годжи преувеличены.

«На самом деле это обычные плоды, которые содержат витамины групп B и C, а также микроэлементы», — заявила эксперт в беседе с Regions.ru.

По словам специалиста, годжи можно включать в свой рацион только как дополнение.

Как отметила диетолог, в России есть множество других ягод, которые восполняют дефицит витаминов в организме, — смородина, ежевика, клубника, малина, черника и облепиха.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов рассказал в беседе с НСН, как минимизировать риски столкновения с токсинами.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить