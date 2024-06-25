Диетолог Тараско усомнилась в пользе ягод годжи

Диетолог Анастасия Тараско заявила, что полезные свойства ягод годжи преувеличены.

«На самом деле это обычные плоды, которые содержат витамины групп B и C, а также микроэлементы», — заявила эксперт в беседе с Regions.ru.

По словам специалиста, годжи можно включать в свой рацион только как дополнение.

Как отметила диетолог, в России есть множество других ягод, которые восполняют дефицит витаминов в организме, — смородина, ежевика, клубника, малина, черника и облепиха.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов рассказал в беседе с НСН, как минимизировать риски столкновения с токсинами.