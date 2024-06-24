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В Нижнем Новгороде назвали лауреатов фестиваля «Комедiя-ФЕСТ»

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В Нижнем Новгороде объявили лауреатов всероссийского фестиваля «Комедiя-ФЕСТ».
В Нижнем Новгороде назвали лауреатов фестиваля «Комедiя-ФЕСТ»
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает ИА «Время Н».

В 2024 году число заявок превысило 100, участниками стали представители 67 городов.

Гран-при в категории «Лучший спектакль» получил Драматический театр «Парафраз» из Глазова.

В число лауреатов также вошли театр кукол «Карабаска» (Пермь) и Городской драматический театр «Поиск» (Лесосибирск).

Приз зрительских симпатий получил Таганрогский драмтеатр имени Чехова.

Ранее директор Московского драматического театра «Человек» Владимир Месхишвили в беседе с НСН заявил о росте интереса к театру среди молодых зрителей.

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