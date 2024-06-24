В Нижнем Новгороде назвали лауреатов фестиваля «Комедiя-ФЕСТ»
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Об этом сообщает ИА «Время Н».
В 2024 году число заявок превысило 100, участниками стали представители 67 городов.
Гран-при в категории «Лучший спектакль» получил Драматический театр «Парафраз» из Глазова.
В число лауреатов также вошли театр кукол «Карабаска» (Пермь) и Городской драматический театр «Поиск» (Лесосибирск).
Приз зрительских симпатий получил Таганрогский драмтеатр имени Чехова.
Ранее директор Московского драматического театра «Человек» Владимир Месхишвили в беседе с НСН заявил о росте интереса к театру среди молодых зрителей.