В Нижнем Новгороде назвали лауреатов фестиваля «Комедiя-ФЕСТ»

В Нижнем Новгороде объявили лауреатов всероссийского фестиваля «Комедiя-ФЕСТ».

Об этом сообщает ИА «Время Н».

В 2024 году число заявок превысило 100, участниками стали представители 67 городов.

Гран-при в категории «Лучший спектакль» получил Драматический театр «Парафраз» из Глазова.

В число лауреатов также вошли театр кукол «Карабаска» (Пермь) и Городской драматический театр «Поиск» (Лесосибирск).

Приз зрительских симпатий получил Таганрогский драмтеатр имени Чехова.

Ранее директор Московского драматического театра «Человек» Владимир Месхишвили в беседе с НСН заявил о росте интереса к театру среди молодых зрителей.