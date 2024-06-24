В Русском музее пройдёт выставка к 100-летию Виктора Иванова
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Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на пресс-службу музея.
«Виктор Иванов, несмотря на свой почтенный возраст, продолжает писать картины и активно участвовать в выставках», — заявили в музее.
Посетить экспозицию можно с 26 июня до 27 августа. На выставке будет представлено девять работ, восемь из которых Иванов подарил музею.
Ранее НСН сообщала, что Главархив Москвы подготовил онлайн-выставку, приуроченную к 500-летию со дня основания Новодевичьего женского монастыря.