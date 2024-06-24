В Русском музее пройдёт выставка к 100-летию Виктора Иванова

В Русском музее в Санкт-Петербурге состоится выставка, приуроченная к 100-летию Виктора Иванова.

Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на пресс-службу музея.

«Виктор Иванов, несмотря на свой почтенный возраст, продолжает писать картины и активно участвовать в выставках», — заявили в музее.

Посетить экспозицию можно с 26 июня до 27 августа. На выставке будет представлено девять работ, восемь из которых Иванов подарил музею.

Ранее НСН сообщала, что Главархив Москвы подготовил онлайн-выставку, приуроченную к 500-летию со дня основания Новодевичьего женского монастыря.