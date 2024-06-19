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Иммунолог Болибок посоветовал начинать любой приём пищи с горячего блюда

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Иммунолог Владимир Болибок выразил мнение, что любой приём пищи стоит начинать с готового горячего блюда.
Иммунолог Болибок посоветовал начинать любой приём пищи с горячего блюда
  • Gettyimages.ru

«Горячее блюдо приготовленное прошло термическую обработку, оно безопасно. Вы его покушали, у вас через 10—15 минут в желудке выработалась соляная кислота, а она естественный природный дезинфектант», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, начать трапезу можно, например, с горячего супа.

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