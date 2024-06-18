Диетолог Королёва рассказала о возможных причинах жажды

Доктор медицинских наук, врач-диетолог Маргарита Королёва назвала возможные причины жажды.

«Это зачастую связано с рядом эндокринных заболеваний, примером которых является сахарный диабет второго типа», — заявила эксперт в беседе с Общественной Службой Новостей.

По словам специалиста, также жажду вызывает несахарный диабет. Для этого заболевания характерна потеря организмом большого количества жидкости.

Стремление выпивать большее количество воды связано в том числе с гипертиреозом и гиперпаратиреозом.

По словам эксперта, сильной жаждой сопровождаются и заболевания почек, интоксикация, обширные ожоги, некоторые психические расстройства и органические заболевания центральной нервной системы.

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