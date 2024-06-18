RT в Telegram
Подпишись

Диетолог Королёва рассказала о возможных причинах жажды

Короткая ссылка
Доктор медицинских наук, врач-диетолог Маргарита Королёва назвала возможные причины жажды.
Диетолог Королёва рассказала о возможных причинах жажды
  • Gettyimages.ru

«Это зачастую связано с рядом эндокринных заболеваний, примером которых является сахарный диабет второго типа», — заявила эксперт в беседе с Общественной Службой Новостей.

По словам специалиста, также жажду вызывает несахарный диабет. Для этого заболевания характерна потеря организмом большого количества жидкости.

Стремление выпивать большее количество воды связано в том числе с гипертиреозом и гиперпаратиреозом.

По словам эксперта, сильной жаждой сопровождаются и заболевания почек, интоксикация, обширные ожоги, некоторые психические расстройства и органические заболевания центральной нервной системы.

Ранее врач-диетолог Анна Белоусова рассказала об опасности энергетиков для здоровья подростков.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить