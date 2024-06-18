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Диетолог Белоусова предупредила об опасности энергетиков для подростков

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Врач-диетолог Анна Белоусова рассказала об опасности энергетиков для здоровья подростков.
Диетолог Белоусова предупредила об опасности энергетиков для подростков
  • Gettyimages.ru

«Люди, которые привыкли к энергетикам, могут выпивать по шесть банок в день. У некоторых молодых людей и подростков достаточно лабильная сердечно-сосудистая система — давление немного скачет, наблюдается вегетососудистая дистония. В этом случае злоупотребление энергетиками повышает риск осложнений», — заявила эксперт в беседе с НСН.

По словам специалиста, помимо гуараны и кофеина, в энергетиках содержится много сахара.

Чрезмерное употребление данных напитков может привести к развитию сахарного диабета первого и второго типов.

«Энергетики, как правило, употребляются вместо еды, либо как дополнение. Организм получает очень много глюкозы и большой удар по поджелудочной железе», — заключила диетолог.

Ранее диетолог Маргарита Королёва заявила, что минимальный возраст, с которого ребёнок может начинать пить кофе, — 12 лет.

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