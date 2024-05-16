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Диетолог Королёва рассказала о вреде кофе для маленьких детей

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Диетолог Маргарита Королёва заявила, что минимальный возраст, с которого ребёнок может начинать пить кофе, — 12 лет.
Диетолог Королёва рассказала о вреде кофе для маленьких детей
  • Gettyimages.ru

«Кофе, выпитый незадолго до приёма пищи или сразу же после него, «обкрадывает» организм человека, не давая усвоиться части витаминов и нутриентов, поступающих вместе с едой. Кофе также обезвоживает организм, поэтому выпивший его ребёнок, которому требуется усваивать новый материал на школьных занятиях, вместо этого находится в состоянии полудрёмы», — сказала она в беседе с Общественной Службой Новостей.

По её словам, у детей снижается активность и меняются акценты в восприятии окружающей информации, что отрицательно влияет на процесс обучения.

«Стимулирующий компонент бодрящего напитка способен серьёзно истощить силы ребёнка. Его нервная система страдает, а сам он теряет способность адекватно воспринимать происходящие с ним события», — добавила эксперт.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН высказался о вреде непрофессионального лечения антибиотиками.

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