RT в Telegram
Подпишись

Психолог Соловьёва рассказала о способах побороть страх высоты

Короткая ссылка
Психолог Елена Соловьёва рассказала, как побороть страх высоты.
Психолог Соловьёва рассказала о способах побороть страх высоты
  • Gettyimages.ru

«Нужно аккуратно приучать себя к высоте и приучать себя к тому, что даже если ты не контролируешь, то это не означает, что твоя жизнь заканчивается в этот момент. Здесь я бы рекомендовала сначала ходить где-то на высоте, смотреть вниз. Потом я бы рекомендовала обязательно попробовать где-то полазать», — заявила она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По её словам, можно посетить скалодром или попрыгать на батуте.

Как пояснила Соловьёва, человек будет долго приучать себя к этому страху, а потом ощутит, что чувствительность станет меньше.

Ранее практикующий психолог, писатель Михаил Хорс в беседе с НСН рассказал, какую роль играет музыка в борьбе со стрессом. По его словам, есть исследования, согласно которым классика способствует выработке гормонов серотонина и дофамина.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить