Психолог Соловьёва рассказала о способах побороть страх высоты

Психолог Елена Соловьёва рассказала, как побороть страх высоты.

«Нужно аккуратно приучать себя к высоте и приучать себя к тому, что даже если ты не контролируешь, то это не означает, что твоя жизнь заканчивается в этот момент. Здесь я бы рекомендовала сначала ходить где-то на высоте, смотреть вниз. Потом я бы рекомендовала обязательно попробовать где-то полазать», — заявила она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По её словам, можно посетить скалодром или попрыгать на батуте.

Как пояснила Соловьёва, человек будет долго приучать себя к этому страху, а потом ощутит, что чувствительность станет меньше.

Ранее практикующий психолог, писатель Михаил Хорс в беседе с НСН рассказал, какую роль играет музыка в борьбе со стрессом. По его словам, есть исследования, согласно которым классика способствует выработке гормонов серотонина и дофамина.