Синоптик Шувалов: в Москву вернётся июньская погода

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что на этой неделе в столичный регион вернётся июньская погода.

«На этой неделе мы попрощаемся с июльской погодой и всё-таки вернёмся в июньскую. Первые два дня, в понедельник и вторник, прогнозируются дожди с грозами, местами шквалистое усиление ветра до 15—17 м/c. Температура воздуха днём в пределах +22…+23 °С», — сказал он в беседе с газетой «Известия».

По его словам, это связано с влиянием южного циклона, окончание которого ожидается в среду, 19 июня, когда температура воздуха поднимется до +25...+27 °С.

В четверг, 20 июня, прогнозируется новый циклон с запада, значения температуры вернутся к +22...+23 °С. Также возможен дождь.

Ранее сообщалось, что в Крыму продлили запрет на посещение лесов до 26 июня.