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В Крыму продлили запрет на посещение лесов

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В Крыму продлили запрет на посещение лесов до 26 июня.
В Крыму продлили запрет на посещение лесов
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА SevastopolMedia.

В регионе продолжает действовать штормовое предупреждение.

Как уточнили в Министерстве экологии и природных ресурсов Крыма, самый высокий класс пожарной опасности установлен в Ялте и Белогорском районе.

Также в региональном ГУ МЧС сообщали, что с 4 по 8 июня в степных и предгорных районах Крыма ожидается аномально жаркая погода.

Ранее сообщалось, что в Симферополь на отдых прибыли 500 детей из Белгородской области.

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