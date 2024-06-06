В Крыму продлили запрет на посещение лесов
- РИА Новости
Об этом сообщает ИА SevastopolMedia.
В регионе продолжает действовать штормовое предупреждение.
Как уточнили в Министерстве экологии и природных ресурсов Крыма, самый высокий класс пожарной опасности установлен в Ялте и Белогорском районе.
Также в региональном ГУ МЧС сообщали, что с 4 по 8 июня в степных и предгорных районах Крыма ожидается аномально жаркая погода.
Ранее сообщалось, что в Симферополь на отдых прибыли 500 детей из Белгородской области.