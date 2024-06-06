В Крыму продлили запрет на посещение лесов до 26 июня.

Об этом сообщает ИА SevastopolMedia.

В регионе продолжает действовать штормовое предупреждение.

Как уточнили в Министерстве экологии и природных ресурсов Крыма, самый высокий класс пожарной опасности установлен в Ялте и Белогорском районе.

Также в региональном ГУ МЧС сообщали, что с 4 по 8 июня в степных и предгорных районах Крыма ожидается аномально жаркая погода.

Ранее сообщалось, что в Симферополь на отдых прибыли 500 детей из Белгородской области.