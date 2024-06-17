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Нутрициолог Савельева рассказала, как сохранить вес после похудения

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Нутрициолог, блогер, автор группы «Нутрициолог Дарья Савельева — Nice & Easy» Дарья Савельева рассказала, что делать, чтобы сохранить результат после похудения.
Нутрициолог Савельева рассказала, как сохранить вес после похудения
  • Gettyimages.ru

«Контролировать питание и нагрузки нужно не интуитивно, а при помощи специальных инструментов, в числе которых шагомер и счётчик калорий», — поделилась она в разговоре с «Газетой.Ru».

Также Савельева посоветовала взвешиваться раз в неделю или через день, а измерять свои параметры — раз в две недели. Таким образом можно сразу заметить увеличение веса и взять ситуацию под контроль, отметила она.

Кроме того, нутрициолог порекомендовала следить за своим психологическим настроем. По её словам, не следует корить себя за срывы, а также стараться не подавлять негативные эмоции, чтобы избежать переедания.

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