Большинство россиян изучают профессиональную литературу
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Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на исследование сервиса Работа.ру и аналитиков ЮKassa.
Большинство участников опроса (66%) выбирают литературу исключительно в соответствии со своей профессией. Другие читают материалы в областях, которые вызывают у них интерес, таких как психология (38%), коммуникации (23%), менеджмент (16%).
Ещё 16% респондентов признались, что изучают все книги, которые есть в наличии в библиотеке у них на работе.
Ранее специалисты провели исследование, чтобы выяснить, в каких регионах россиянки предпочитают читать классическую литературу.