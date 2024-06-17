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Большинство россиян изучают профессиональную литературу

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Новое исследование показало, что 80% россиян время от времени читают профессиональную литературу, из них 36% прибегают к её помощи лишь иногда, 33% делают это часто, а 11% — редко.
Большинство россиян изучают профессиональную литературу
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на исследование сервиса Работа.ру и аналитиков ЮKassa.

Большинство участников опроса (66%) выбирают литературу исключительно в соответствии со своей профессией. Другие читают материалы в областях, которые вызывают у них интерес, таких как психология (38%), коммуникации (23%), менеджмент (16%).

Ещё 16% респондентов признались, что изучают все книги, которые есть в наличии в библиотеке у них на работе.

Ранее специалисты провели исследование, чтобы выяснить, в каких регионах россиянки предпочитают читать классическую литературу.

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