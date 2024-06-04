Стало известно, в каких регионах россиянки предпочитают классическую литературу

Специалисты провели исследование, чтобы выяснить, в каких регионах россиянки предпочитают читать классику. Лидером стала Воронежская область, где классические произведения ценит женская аудитория в возрасте от 18 до 24 лет.

Об этом радиостанции «Говорит Москва» рассказали в издательстве «Литрес».

На втором месте — Санкт-Петербург и Ленобласть, где классикой чаще интересуются женщины в возрасте от 25 до 34 лет. На третьем — Башкирия, где классику больше ценят читательницы от 35 до 44 лет.

Четвёртое место заняла Иркутская область, там классическую литературу предпочитают жительницы 18—24 лет. Замыкает пятёрку Москва и Московская область, где больше всего любительниц классической литературы в возрастной категории от 35 до 44 лет.

Ранее сообщалось, что в Московской области пройдёт фестиваль современной поэзии «Русский слог».