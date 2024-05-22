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В Подмосковье пройдёт фестиваль современной поэзии

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В Подмосковье пройдёт фестиваль современной поэзии «Русский слог».
В Подмосковье пройдёт фестиваль современной поэзии
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт 360.ru.

Участниками станут поэты от 18 до 45 лет.

«Оценивать мастерство участников будет экспертное жюри, в состав которого войдут известные писатели, поэты, литературные критики, публицисты и другие. Профессионалы поделятся своим опытом с начинающими поэтами, а также дадут ценные наставления», — говорится в материале.

Мероприятия будут проходить в трёх форматах: творческие лаборатории, публичные чтения и уличные чтения.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье проходит международный театральный фестиваль «Русская классика. Лобня».

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