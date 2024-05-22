В Подмосковье пройдёт фестиваль современной поэзии
- РИА Новости
Об этом сообщает сайт 360.ru.
Участниками станут поэты от 18 до 45 лет.
«Оценивать мастерство участников будет экспертное жюри, в состав которого войдут известные писатели, поэты, литературные критики, публицисты и другие. Профессионалы поделятся своим опытом с начинающими поэтами, а также дадут ценные наставления», — говорится в материале.
Мероприятия будут проходить в трёх форматах: творческие лаборатории, публичные чтения и уличные чтения.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье проходит международный театральный фестиваль «Русская классика. Лобня».