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Юрист Зиберт рассказала о нюансах при авиаперевозках домашних животных

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Юрист Светлана Зиберт рассказала, что правила перевозки домашних питомцев в самолётах устанавливают сами авиакомпании.
Юрист Зиберт рассказала о нюансах при авиаперевозках домашних животных
  • Gettyimages.ru

«Действующие законы говорят лишь, что животные и птицы могут лететь в салоне самолёта, но последнее слово остаётся за перевозчиком, и каждая конкретная компания решает, можно ли, кого именно и на каких условиях допускать на борт», — объяснила она в интервью сайту kp.ru.

Зиберт также напомнила, что юридически животное является багажом, поэтому за него полагается незначительная компенсация: не более 600 рублей за кг веса на внутренних рейсах и не более 73 тыс. рублей — на международных.

Можно оформить питомца как багаж с объявленной ценностью, но авиакомпания вправе отказать в перевозке такого багажа по ряду формальных признаков, заключила эксперт.

Ранее ветеринарный врач Любовь Корочева рассказала, как подготовить домашнее животное к дальнему путешествию.

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