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Ветврач Корочева посоветовала заранее готовить домашнее животное к путешествию

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Ветеринарный врач Любовь Корочева рассказала, как подготовить домашнее животное к дальнему путешествию.

Не все животные любят путешествовать, поэтому за неделю до выезда можно начать давать питомцу успокоительное на травах, поделилась она в интервью Радио Sputnik.

Кроме того, собака или кошка должны быть хотя бы немного приучены к транспорту, общественному или личному.

Если поездка длится не более восьми часов, животное лучше не кормить, но следует регулярно давать ему чистую бутилированную воду, отметила Корочева.

В машине питомец должен быть пристёгнут на специальную шлейку в целях безопасности, заключила ветврач.

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