Празднование Дня России состоится на Бородинском поле, сообщили в пресс-службе Бородинского музея.

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья».

Для посетителей будет организована экскурсия, на которой расскажут о ключевом сражении в Отечественной войне 1812 года. Гости также смогут побывать в полевом лагере, где узнают о быте и повседневной жизни русских солдат.

Также будет создана фотозона с национальным флагом России, а музейный филиал в Можайске готовит мастер-класс по творчеству.

В праздновании Дня России примут участие молодые люди из различных городов, Донецкой и Луганской народных республик, а также гости из Белоруссии.

Ранее сообщалось, что в День России в Самаре на телебашне включат тематическую подсветку.