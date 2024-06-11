RT в Telegram
Подпишись

В Россельхознадзоре призвали не брать в руки ежей

Короткая ссылка
В Россельхознадзоре призвали не брать в руки ежей, чтобы исключить риск заражения бешенством.
В Россельхознадзоре призвали не брать в руки ежей
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на ведомство.

Как отметили в Россельхознадзоре, не всегда возможно визуально определить, заражён ли ёж.

«Клиническая диагностика не всегда достоверна, заключительный диагноз устанавливается в специализированных лабораториях», — добавили в ведомстве.

Заражённый зверь может быть как агрессивным, так и слишком покладистым, не бояться человека.

Ранее врач-дерматовенеролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Роман Иванов посоветовал отказаться от кормления белок и голубей во время прогулок.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить