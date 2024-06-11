В Россельхознадзоре призвали не брать в руки ежей
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Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на ведомство.
Как отметили в Россельхознадзоре, не всегда возможно визуально определить, заражён ли ёж.
«Клиническая диагностика не всегда достоверна, заключительный диагноз устанавливается в специализированных лабораториях», — добавили в ведомстве.
Заражённый зверь может быть как агрессивным, так и слишком покладистым, не бояться человека.
Ранее врач-дерматовенеролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Роман Иванов посоветовал отказаться от кормления белок и голубей во время прогулок.