На юго-западе Москвы началась реабилитация Верхнего Салтыковского пруда

В столичном районе Северное Бутово начались работы по комплексной реабилитации Верхнего Салтыковского пруда, заявил заммэра Пётр Бирюков.

Об этом сообщает Комплекс городского хозяйства Москвы.

«В настоящее время водоём находится в неудовлетворительном состоянии: на дне накопились большие объёмы иловых отложений, что привело к активному зарастанию водорослями, наблюдается разрушение береговой линии», — заявил Бирюков.

Чиновник также отметил, что после извлечения иловых отложений и обновления береговой полосы будет создана зона биоплато, в которую высадят более 1,8 тыс. водных растений.

Работы планируется завершить в IV квартале 2024 года.

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