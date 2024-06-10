RT в Telegram
Подпишись

На юго-западе Москвы началась реабилитация Верхнего Салтыковского пруда

Короткая ссылка
В столичном районе Северное Бутово начались работы по комплексной реабилитации Верхнего Салтыковского пруда, заявил заммэра Пётр Бирюков.
На юго-западе Москвы началась реабилитация Верхнего Салтыковского пруда

Об этом сообщает Комплекс городского хозяйства Москвы.

«В настоящее время водоём находится в неудовлетворительном состоянии: на дне накопились большие объёмы иловых отложений, что привело к активному зарастанию водорослями, наблюдается разрушение береговой линии», — заявил Бирюков.

Чиновник также отметил, что после извлечения иловых отложений и обновления береговой полосы будет создана зона биоплато, в которую высадят более 1,8 тыс. водных растений.

Работы планируется завершить в IV квартале 2024 года.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о масштабном проекте по развитию и благоустройству Мнёвниковской поймы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить