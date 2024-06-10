В Москве откроется выставка «Палеомотивы. Воображая жизнь до нас»
Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Открытие выставки состоится 11 июня. На экспозиции будут демонстрироваться произведения искусства, включая живопись, графику и скульптуру, посвящённые древним жителям Земли.
Учёные создают визуальные реконструкции, чтобы продемонстрировать облик древних существ.
Выставка продлится до 3 ноября.
Ранее сообщалось, что выставка о монастырях России откроется в Новой Третьяковке на Крымском Валу 18 июня.