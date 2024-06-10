В Москве откроется выставка «Палеомотивы. Воображая жизнь до нас»

В столичном биологическом музее имени Тимирязева откроется выставка «Палеомотивы. Воображая жизнь до нас».

Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Открытие выставки состоится 11 июня. На экспозиции будут демонстрироваться произведения искусства, включая живопись, графику и скульптуру, посвящённые древним жителям Земли.

Учёные создают визуальные реконструкции, чтобы продемонстрировать облик древних существ.

Выставка продлится до 3 ноября.

Ранее сообщалось, что выставка о монастырях России откроется в Новой Третьяковке на Крымском Валу 18 июня.