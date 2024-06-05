Выставка о монастырях России откроется в Новой Третьяковке на Крымском Валу 18 июня
- РИА Новости
Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу Третьяковской галереи.
Экспозиция организована Русским художественным союзом совместно с корпорацией «Синергия».
Авторы проекта — режиссёр Эдуард Бояков и фотохудожник Михаил Розанов.
Посетители выставки смогут ознакомиться с десятью действующими православными монастырями России.
«Русский монастырь — не только и не столько памятник или артефакт. Это духовный и антропологический рубеж между горним и бренным, между небом и землёй — отсюда подзаголовок: «Русский монастырь на границе с небом», — рассказал Бояков.
Ранее сообщалось, что в Москве в Государственном музее истории литературы имени Даля стартовала выставка, посвящённая 135-летию со дня рождения Александра Вертинского.