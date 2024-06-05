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Выставка о монастырях России откроется в Новой Третьяковке на Крымском Валу 18 июня

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В Москве в Новой Третьяковке на Крымском Валу 18 июня начнёт работу выставка «Стена и Слово. Русский монастырь на границе с небом».
Выставка о монастырях России откроется в Новой Третьяковке на Крымском Валу 18 июня
  • РИА Новости

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу Третьяковской галереи.

Экспозиция организована Русским художественным союзом совместно с корпорацией «Синергия».

Авторы проекта — режиссёр Эдуард Бояков и фотохудожник Михаил Розанов.

Посетители выставки смогут ознакомиться с десятью действующими православными монастырями России.

«Русский монастырь — не только и не столько памятник или артефакт. Это духовный и антропологический рубеж между горним и бренным, между небом и землёй — отсюда подзаголовок: «Русский монастырь на границе с небом», — рассказал Бояков.

Ранее сообщалось, что в Москве в Государственном музее истории литературы имени Даля стартовала выставка, посвящённая 135-летию со дня рождения Александра Вертинского.

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