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В Москве стартовала выставка, посвящённая 135-летию со дня рождения Александра Вертинского

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В Москве в Государственном музее истории литературы имени Даля стартовала выставка, посвящённая 135-летию со дня рождения Александра Вертинского.

Об этом сообщает ОТР.

На выставке представлены экспозиции самых значимых моментов жизни артиста: дебюты на сцене и в кино, участие в Первой мировой войне, эмиграция, турне по Европе и Америке, жизнь в Китае, возвращение и работа в СССР.

Семья Вертинского передала в музей более 2 тыс. предметов, в числе которых рукописи, фотографии, пластинки, нотные издания, концертные программки и одежда.

Ранее Главархив Москвы представил выставку к 500-летию Новодевичьего монастыря.

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