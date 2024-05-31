Главархив Москвы представил выставку к 500-летию Новодевичьего монастыря

Главархив Москвы подготовил онлайн-выставку, приуроченную к 500-летию со дня основания Новодевичьего женского монастыря.

Об этом информирует НСН.

Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что в экспозиции представлены уникальные фотоматериалы и документы XVIII—XXI веков. Они доступны в виртуальном музее «Москва — с заботой об истории».

Вице-мэр отметила, что экспозиция расскажет об устройстве церкви Николая Чудотворца в Городовой башне монастыря, а также о возведении памятника-бюста Николаю Гоголю.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин по случаю 40-летия музея-заповедника «Царицыно» рассказал, что 10 июня откроется выставка «Люди и фонды», где историю музея расскажут его нынешние и бывшие работники.