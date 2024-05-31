Собянин анонсировал выставку по случаю 40-летия музея «Царицыно»

Мэр Москвы Сергей Собянин по случаю 40-летия музея-заповедника «Царицыно» рассказал, что 10 июня откроется выставка «Люди и фонды», где историю музея расскажут его нынешние и бывшие работники.

«Царицыно» создавали как музей декоративно-прикладного искусства народов СССР, к настоящему времени его экспозиция насчитывает свыше 61 тыс. произведений, отметил мэр в своём Telegram-канале.

На территории музея находятся памятники археологии: курганы вятичей, а также Башня-руина, гроты, оранжереи.

В настоящее время «Царицыно» стало площадкой для проведения выставок, концертов, музыкальных фестивалей и благотворительных проектов, добавил мэр.

Ранее руководитель Департамента культуры Москвы Алексей Фурсин рассказал, что День защиты детей отпразднуют в столице в рамках фестиваля «Лето в Москве» 1 и 2 июня.