Собянин анонсировал выставку по случаю 40-летия музея «Царицыно»
«Царицыно» создавали как музей декоративно-прикладного искусства народов СССР, к настоящему времени его экспозиция насчитывает свыше 61 тыс. произведений, отметил мэр в своём Telegram-канале.
На территории музея находятся памятники археологии: курганы вятичей, а также Башня-руина, гроты, оранжереи.
В настоящее время «Царицыно» стало площадкой для проведения выставок, концертов, музыкальных фестивалей и благотворительных проектов, добавил мэр.
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