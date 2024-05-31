RT в Telegram
Подпишись

Собянин анонсировал выставку по случаю 40-летия музея «Царицыно»

Короткая ссылка
Мэр Москвы Сергей Собянин по случаю 40-летия музея-заповедника «Царицыно» рассказал, что 10 июня откроется выставка «Люди и фонды», где историю музея расскажут его нынешние и бывшие работники.

«Царицыно» создавали как музей декоративно-прикладного искусства народов СССР, к настоящему времени его экспозиция насчитывает свыше 61 тыс. произведений, отметил мэр в своём Telegram-канале.  

На территории музея находятся памятники археологии: курганы вятичей, а также Башня-руина, гроты, оранжереи.

В настоящее время «Царицыно» стало площадкой для проведения выставок, концертов, музыкальных фестивалей и благотворительных проектов, добавил мэр.

Ранее руководитель Департамента культуры Москвы Алексей Фурсин рассказал, что День защиты детей отпразднуют в столице в рамках фестиваля «Лето в Москве» 1 и 2 июня.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить