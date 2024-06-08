Депкультуры: обезьяна найдена в павильонах Москино в Новой Москве
Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента культуры, передаёт РИА Новости.
«Обезьянку, найденную сегодня в Новой Москве в павильонах Москино передали в Московский зоопарк. Сейчас с ней всё хорошо, обживается в просторном вольере», — отметили в ведомстве.
По данным агентства, обезьяна будет находиться в зоопарке, пока не будет найден хозяин.
Ранее в Московском зоопарке рассказали, как прошли первые пять лет панд Жуи и Диндин.
Также в Московском зоопарке родились два детёныша кошачьего лемура.