Депкультуры: обезьяна найдена в павильонах Москино в Новой Москве

В Новой Москве в одном из павильонов Москино была обнаружена обезьяна, её передали в Московский зоопарк.

Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента культуры, передаёт РИА Новости.

«Обезьянку, найденную сегодня в Новой Москве в павильонах Москино передали в Московский зоопарк. Сейчас с ней всё хорошо, обживается в просторном вольере», — отметили в ведомстве.

По данным агентства, обезьяна будет находиться в зоопарке, пока не будет найден хозяин.

Ранее в Московском зоопарке рассказали, как прошли первые пять лет панд Жуи и Диндин.

Также в Московском зоопарке родились два детёныша кошачьего лемура.