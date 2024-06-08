RT в Telegram
Подпишись

Депкультуры: обезьяна найдена в павильонах Москино в Новой Москве

Короткая ссылка
В Новой Москве в одном из павильонов Москино была обнаружена обезьяна, её передали в Московский зоопарк.

Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента культуры, передаёт РИА Новости.

«Обезьянку, найденную сегодня в Новой Москве в павильонах Москино передали в Московский зоопарк. Сейчас с ней всё хорошо, обживается в просторном вольере», — отметили в ведомстве.

По данным агентства, обезьяна будет находиться в зоопарке, пока не будет найден хозяин.

Ранее в Московском зоопарке рассказали, как прошли первые пять лет панд Жуи и Диндин.

Также в Московском зоопарке родились два детёныша кошачьего лемура.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить