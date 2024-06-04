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В Московском зоопарке родились два детёныша кошачьего лемура

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В Московском зоопарке в начале мая у пары кошачьих лемуров появилось потомство.

На свет появились сразу два детёныша, что необычно, так как самка, как правило, рожает только одного. Об этом пишет сайт mos.ru.

Новорождённые лемуры чувствуют себя хорошо, пока их пол не известен.

Как и положено этому виду, первые месяцы жизни они проводят на груди и спине матери. С двух месяцев их могут носить другие члены семейства. А после пяти детёныши становятся более самостоятельными и постепенно переходят на взрослую еду, рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

В мае в Московском зоопарке появились на свет девять детёнышей сиамской кобры.

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