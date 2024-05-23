RT в Telegram
Подпишись

В Московском зоопарке вылупились сиамские кобры

Короткая ссылка
В Московском зоопарке заявили о появлении девяти детёнышей сиамской кобры.
В Московском зоопарке вылупились сиамские кобры
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на Telegram-канал зоосада.

«Два месяца назад была получена кладка яиц от наших сиамских кобр — это довольно редкий и крайне ядовитый вид. Её поместили в инкубатор», — рассказали в зоопарке.

Посетители могли наблюдать за появлением кобр на экспозиции «Хижина змеелова».

Далее детёнышей перенесут в большой террариум, где они будут жить на смеси мульчи и гравия, а также мха сфагнум для влажных участков.

Ранее сообщалось, что в зоопарке «Река Замбези» в Казани 19 мая впервые родился детёныш зебры.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить